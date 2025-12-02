Компания Audi зарегистрировала одноименный товарный знак в России. Как сообщает ТАСС, знак вносится в реестр по 14 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Эти классы охватывают, среди прочего, транспортные средства, печатную продукцию и страховые операции.

Согласно данным Роспатента, заявка была подана 18 июля 2025 года из Германии. Срок действия товарного знака в России установлен до 18 июля 2035 года.

Ранее, 1 декабря, ТАСС передавал, что автомобильные площадки, где раньше собирали Volkswagen и Toyota, готовятся к перезапуску. По словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, в 2026 году планируется восстановить работу предприятия в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили Volkswagen, а также площадки в Шушарах под Санкт-Петербургом, где собирали Toyota.

«Площадка в Шушарах и площадка в Нижнем Новгороде, которые, мы надеемся, в 2026 году получат уже юридически оформленное соглашение с новыми партнёрами и приступят к перезапуску», — отметил Алиханов (цитата по ТАСС).