После ночной атаки БПЛА на Оренбургском газоперерабатывающем заводе «произошла аварийная ситуация», в связи с чем предприятие приостановило прием сырого газа с месторождения Карачаганак. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана со ссылкой на «Газпром».

В ведомстве отметили, что российская сторона пока не уведомила о «характере повреждений и сроках восстановления работы завода».

«Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действиях будет сообщено дополнительно», — добавили в министерстве.

В Минэнерго уточнили, что поддерживают связь с нефтедобывающими компаниями республики, операторами месторождения и Россией.

Карачаганак, как пишет Bloomberg, находится недалеко от границы двух стран и является «одним из трех ключевых нефтегазовых проектов Казахстана».

«Поскольку нефть и газ там добываются одновременно, операторы не могут сократить добычу газа, не сократив при этом добычу сырой нефти. Любое замедление добычи на Карачаганаке окажет давление на общую добычу нефти в Казахстане», — уточняет агентство.

Оренбургский газоперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий в своей отрасли, специализируется на подготовке газа и производстве газохимической продукции.

Ранее глава Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА на местный газоперерабатывающий завод в одном из цехов возник пожар, пострадавших нет. В сводке Минобороны России говорилось об одном сбитом над регионом украинском дроне. На фоне произошедшего в аэропорту Оренбурга временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.