В Оренбургской области после ночной атаки БПЛА ВСУ загорелся цех газоперерабатывающего завода. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Евгений Солнцев.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — отметил он.

Об опасности атаки украинских дронов Солнцев изначально сообщил в 1:15 ночи и призвал оренбуржцев быть бдительными.

Спустя два часа в своем телеграм-канале губернатор объявил о введении плана «Ковер» в аэропорте региона. В 9:15 утра ограничения сняли.

Портал 56.ru уточнил, что в результате произошедшего в аэропорту Оренбурга были задержаны несколько рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Баку.

По данным SHOT, ночью очевидцы слышали 5-7 «громких хлопков» и видели «яркие вспышки в небе», после чего, по их словам, в одном из районов началось задымление.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 19 октября системы ПВО уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников, один из них был сбит над Оренбургской областью.

По данным ведомства, наибольшее число дронов перехватили в Самарской (12) и Саратовской (11) областях, по пять — в Ростовской и Воронежской. Еще три БПЛА нейтрализовали над Крымом, по два — над Брянской и Липецкой областями, по одному — над Волгоградской областью, Рязанской, Тверской и Тульской.

Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в воздушных гаванях Оренбурга, Волгограда, Калуги, Уфы, Самары и Саратова.



В ночь на 17 октября 32 украинских дрона атаковали Крым. В результате случившегося несколько электроподстанций были повреждены, а часть местных жителей осталась без света.

