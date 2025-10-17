В ночь на 17 октября Крым атаковали 32 украинских беспилотника. В результате повреждения получили несколько электроподстанций, рассказал глава республики Сергей Аксенов. Часть крымчан осталась без света.

Где именно были повреждены объекты — Аксенов не уточнил. Он призвал крымчан сохранять спокойствие и следить за официальными ресурсами, на которых будет опубликована информация о возобновлении подачи электричества.

Председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк отметил, что для снятия перегрузки сетей водились графики временного отключения. На фоне этого перебои с подачей электричества могут возникнуть в Красноперекопском, Джанкойском и Сакском районах.

«Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей 3 часа», — указал Гоцанюк в 8:55 мск.

Школы и сады работаю в сокращенном режиме

С нестабильной работой электричества столкнулись и жители Евпатории. Утром 17 октября глава администрации города Александр Юрьев рассказал, что в садах и школах введен сокращенный день без обеспечения питанием.

«В случае стабилизации ситуации примем решение о полном учебном дне, о чем дополнительно сообщим позже», — писал он в телеграм-канале в 7:26 мск.

Спустя два часа Юрьев заявил, что в Евпатории полностью восстановлено электроснабжение. Повышается и давление в городской системе водоснабжения, поэтому в ближайшее время вода появится во всех районах. Вернутся ли детсады и школы к обычному режиму, глава администрации не сообщил.

Также о проблемах с электричеством говорила мэр Сак Юлия Предыбайло.