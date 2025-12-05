Источник RTVI в аэрокосмической отрасли Казахстана подчеркнул, что 31-й стартовый комплекс, на котором произошла авария при запуске корабля «Союз», находится в российской юрисдикции, в отличие, например, от площадки, так называемого Гагаринского старта. Поэтому происшествие не сократит арендные платежи России за аренду космодрома — даже несмотря на снижение количества запусков ракет.

Выплаты за аренду Байконура является фиксированной — $115 млн в год, и не зависит от количества российских ракет запущенных с него.

«Количество пусков конечно согласуется между Казахстаном и Россией, но оно никак не влияет на оплату аренды. Россия в принципе может ничего не запускать, но деньги все равно обязана платить», — отметил источник RTVI.

Напомним, что 27 ноября этого года при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС с площадки 31-го стартового комплекса была полностью повреждена кабина обслуживания ракеты. В результате аварии Россия временно не может запускать пилотируемые и грузовые корабли к МКС. Ближайший запуск (Прогресс МС-33) был запланирован на 21 декабря. Возвращение площадки 31/6 в строй теперь зависит от скорости ремонта поврежденного стартового стола.

При этом собеседник считает, что и у Казахстана нет «юридических оснований», требовать у России компенсаций за аварию на Байконуре.

Казахстан, согласно заключенным соглашениям, может предъявить России претензии и требовать выплаты штрафов в том случае, если отработанные ступени запускаемых аппаратов будут падать на территории страны вне определенных и оговоренных районов падения, а также в случае нанесения экологического ущерба территории страны.

И в этом случае, по словам источника RTVI, определение размера штрафа и его взыскание связано с различными сложностями. В качестве примера он привел ситуацию, случившуюся в 2013 году. Тогда, 2 июля, при запуске с космодрома «Байконур» произошла авария ракеты-носителя «Протон-М». Космический аппарат взорвался после старта на 17-й секунде.

В связи с аварией «Протона», использовавшей в качестве топлива гептил, Казахстан потребовал от России выплатить компенсацию за нанесенный экологии республики ущерб. Он был оценен Астаной почти в 14 млрд тенге (около 3 млрд рублей по курсу 2013 года). Однако после различного рода совместных экспертиз «сумма была скорректирована и выплаты произошли через несколько лет».

Авария, произошедшая 27 ноября, случилась на стартовом столе, сам пуск ракеты-носителя произошел штатно, а отработанные ступени приземлились в заданных районах падения.

Поэтому в этом случае источник RTVI считает более уместным брать за образец происшествие 2018 года. Когда в октябре в районе города Жезказган произошло аварийное приземление ракеты «Союз».

Тогда Казахстан отказался от предъявления штрафов России. Бывший на тот момент министром по делам оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что «мы не будем предъявлять никакого ущерба».

«Мы сделали анализ, сейчас у нас есть участки, где произошло падение обломков ракеты. Они, в принципе, не превышают нормы. Предварительные причины аварии уже даны — это нештатное отсоединение бокового блока было, что повлияло на то, что произошла эта нештатная ситуация. Наша сторона ничего не может комментировать, потому что это вопрос технического состояния ракеты и это сугубо вопрос Российской Федерации», — заявил тогда Бейбут Атамкулов.

Еще одна причина, по которой Казахстан не будет сейчас поднимать этот вопрос, заключается в том, что на финальную стадию выходит, реализуемый совместно с Россией проект «Байтерек».

Он предполагает строительство комплекса, откуда будет стартовать новая ракета «Союз-5». Работы по проекту начались в 2004 году, после того как Владимир Путин и бывший тогда президентом Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали двухстороннее соглашение. Согласно подписанным соглашениям, сам ракетный комплекс будет принадлежать Казахстану. Астана будет отвечать за строительство и модернизацию стартовой площадки, а Москва — за создание ракеты. 12 ноября этого года ракета «Союз-5» была доставлена «Байконур». Сейчас она находится в монтажно-испытательном комплексе на 42-й площадке космодром, где специалисты производят сборку и предполетные испытания.

Первый испытательный пуск с Байконура запланирован на последнюю декаду декабря этого года.