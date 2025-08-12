Женская кей-поп-группа Young Posse во время приезда в Россию призналась, что хотела бы записать совместный трек с исполнительницами песни «Сигма бой» Марией Янковской и Светланой Чертищевой (Betsy). Автор хита Михаил Чертищев (отец Светланы) в беседе с RTVI отметил, что такие слова приятны и даже льстят, но звездного статуса для коллаборации недостаточно, должен быть «мэтч».

«Конечно, это радует, немножко даже льстит, когда ваша песня, фильм или любой другой творческий продукт, неважно какой категории, выходит на мировой уровень. Но, надо сказать, отношусь к этому [заявлению Young Posse], честно говоря, пока спокойно, потому что сильно не изучал этот вопрос. Конечно, если концептуально [такой совместный трек] подходит к нашим каким-то новым релизам, то всегда можно рассмотреть вопрос коллаборации, но пока что сложно сказать что-то конкретное», — сказал Чертищев.

Однако, продолжил композитор, «в порядке исключения» может быть записан совместный трек и с другими исполнителями, в том числе зарубежными.

«У нас более рациональный, если можно так выразиться, подход. Мы предпочитаем делать акцент на собственном творчестве. Нам важнее создавать и показывать свой сильный материал, нежели с кем-то устраивать коллаборации. Считаю, что важно показывать как раз свой высокий уровень», — уточнил Чертищев.

Собеседник RTVI рассказал, что к ним поступали различные предложения от иностранных артистов, но все они «пока что не увенчались успехом»: «Потому что всегда были какие-то подводные камни, из-за которых это все пока не свершилось».

«И если говорить о коллаборации, то она может случиться, но именно в виде исключения, если что-то зацепит, концептуально совпадет с моим видением. У нас нет такого — что нужно обязательно устроить коллаборацию с неким артистом, у которого большие цифры, потому что это принесет нам дополнительную выгоду какую-то. Мы не такими категориями мыслим. Вот если этот артист действительно по творческому духу с нами совпадает, тогда нам теоретически может быть интересно [что-то совместное записать], но это очень редкий мэтч. И пока что он, увы, не случился», — отметил Чертищев.

Он рассказал, что сейчас у них впереди ожидается «очень сильный новый релиз» — совместная композиция Betsy girl (Светланы Чертищевой) с ее младшей сестрой (Чибинс) под названием «Печалик».

«Мы уже сделали сниппеты для соцсети, и они имеют огромный успех. То есть такие вот коллаборации с младшей сестрой — вот это нам близко. Думаю, что будет большой успех, не знаю, на федеральном уровне точно, возможно, и на международном, в зависимости от того, как сработают блогеры, как народ подцепит. Но, возможно, для нас это все не так уж важно, потому что мы, самое главное, понимаем, что написали действительно сильную песню. И еще одна очень сильная песня ждет нас осенью», — анонсировал собеседник RTVI.