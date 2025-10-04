В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в вандализме. По версии следствия, в июне он оставил два граффити с надписью «Миру — мир», в связи с чем Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД проверяет его на экстремизм и терроризм, сообщает «Фонтанка» 4 октября.

По информации издания, 35-летнего уроженца Саратовской области задержали возле Московского вокзала 2 октября. На следующий день его допросили как подозреваемого.

Как считает следствие, задержанный в июне с помощью трафарета оставил по меньшей два граффити с надписью «Миру — мир». Одно из них — у дома 115 по набережной Фонтанки, второе — у Литейного моста со стороны Арсенальной набережной. Оба случая следствие расценило как вандализм.

Во время допроса задержанный заявил, что граффити стали отражением его гражданской позиции, пишет «Фонтанка». «Теперь центр „Э“ проверяет его на экстремизм и терроризм», — говорится в статье. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, добавляет издание.

В сентябре Головинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток жителя столицы, который, по версии следствия, нарисовал на стене технического здания граффити с украинским лозунгом и гербом, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». Речь идет об изображениях с атрибутикой, которую Минюст России относит к экстремистской.