Таганский суд Москвы назначил рэперу Ганвесту (настоящее имя Руслан Гоминов) штраф в размере 95 тыс. рублей за трек, текст которого «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточняет телеграм-канал Baza, речь идет о песне «Вика любит ПЭПЭ». Суд постановил, что рэпер «в неприличной форме» выразил неуважение к обществу, и признал Ганвеста виновным по административной статье о мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, в свою очередь, написала, что ее организация обратилась в Генпрокуратуру и МВД по поводу распространения исполнителем «деструктивного контента» и пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Кроме того, ЛБИ попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить, есть ли основания для внесения Гоминова в реестр иностранных агентов.

В феврале стало известно, что ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти составило на Ганвеста административный протокол о пропаганде наркотиков. В ведомстве заявили, что тексты рэпера направлены на психолого-лингвистические экспертизы.

После этого Ганвест сообщил, что еще в декабре решил «переработать и зацензурировать» 25 своих треков, чтобы «исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства РФ». Рэпер признал, что некоторые его ранние композиции «содержат резкие формулировки, которые сегодня можно трактовать неоднозначно».

В видеообращении к подписчикам в середине февраля Гоминов назвал «неприятными» подозрения в употреблении запрещенных веществ. Он заявил, что никогда не пробовал наркотики из-за проблем со здоровьем и стремится пропагандировать здоровый образ жизни. Ганвест также пожелал, чтобы его слушатели уважали родителей и любили Россию.

В январе активисты движения «Сорок сороков» обратились в мэрию и прокуратуру Новосибирска с требованием запретить выступление Ганвеста в местном баре из-за нецензурной лексики, упоминаний алкоголя, никотина и запрещенных веществ в его песнях.

Ганвест известен по трекам «Звездопад», «Никотин» и «Дурман». Осенью 2025 года Ганвест кардинально сменил образ и начал записывать ролики с использованием слов «пэпэ», «шнейне», «фа» и «ватафа», которые быстро стали мемами.