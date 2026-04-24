Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) установили новые мины в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

По данным американского чиновника и источника, знакомого с ситуацией, США обнаружили операцию Ирана по установке мин в Ормузском проливе. При этом источники издания отказались называть точное число новых минирований, хотя властям США оно известно.

Это второй случай минирования пролива Ираном за время конфликта с США. Axios отмечает, что до сих пор не ясно, были ли обнаружены и обезврежены все мины, установленные Ираном в первый раз. Тогда эксперты оценивали количество мин в проливе не менее, чем в 100 штук.

По данным источников Axios, в ходе военной операции США уничтожили более 90% крупных иранских минных судов и складов мин. Однако американские чиновники полагали, что у Ирана по-прежнему остаются запасы вооружений вдоль побережья.

Установка мин может быть довольно легкой для иранской стороны, считают источники издания. Для этих целей могут использоваться небольшие рыболовецкие суда, каждое из которых способно нести от двух до четырех мин и сбрасывать их в пролив. У Ирана есть десятки подобных судов, их также могут оснастить ракетными установками и иным вооружением для перехвата танкеров.

Ранее Дональд Трамп призывал ВМС США «без колебаний уничтожать» любые иранские суда, устанавливающие мины в акватории. Он также заявлял, что в Ормузском проливе работают два минных тральщика — USS Chief и USS Pioneer. При этом, по оценкам Пентагона, полное разминирование пролива может занять до полугода, причем работы стартуют не раньше завершения конфликта на Ближнем Востоке.