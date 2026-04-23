По оценке Пентагона, полная очистка Ормузского пролива от мин может занять до шести месяцев и, вероятно, не начнется до завершения конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей военного ведомства, это означает, что экономические последствия, включая рост цен на нефть и топливо, могут сохраняться до конца года и дольше.

По данным издания, соответствующий доклад был представлен на закрытом брифинге для конгресса. Три чиновника подтвердили, что озвученные сроки вызвали недовольство как у демократов, так и у республиканцев. Двое из них отметили, что затяжное разминирование может привести к длительному сохранению высоких цен на энергоносители даже после возможного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Американские военные также считают, что в проливе может находиться не менее 20 мин, часть из которых не оснащена средствами геолокации, что осложняет их поиск и обезвреживание.

Британское Минобороны, в свою очередь, сообщило о подготовке военных водолазов к возможным операциям по разминированию, пишет издание Politico. Специалисты Королевского флота, прошедшие профильную подготовку, готовы задействовать дополнительные ресурсы, включая беспилотные системы. Лондон также подтвердил намерение предложить автономные тральщики в рамках многонациональной миссии по охране пролива.

Как отмечает издание, Великобритания и Франция проводят консультации по обеспечению свободы судоходства и снижению экономических последствий закрытия маршрута. При этом между участниками сохраняются разногласия о роли США: Белый дом настаивает, что не нуждается в поддержке Европы, а ранее Дональд Трамп критиковал британские военно-морские силы и называл их «игрушками».

Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США сообщал, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Американские официальные лица также утверждали, что Иран якобы разместил в проливе мины собственного производства — «Махам-3» и «Махам-7».

Судьба судоходного канала остается крайне неопределенной после заявления президента США во вторник о бессрочном продлении режима прекращения огня, срок действия которого должен был истечь в среду.

Трамп сообщил, что блокада пролива со стороны США останется в силе. Иран дал понять, что не направит переговорную группу для продолжения переговоров с США в Пакистане до снятия блокады, и с тех пор захватил два иностранных судна, проходивших через Ормузский пролив.