Азербайджан полностью отменил все ограничения на транзит грузов в Армению. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в Астане, по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ограничения на пропуск грузов между странами. действовали около тридцати лет

Как сообщает агентство APA, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению.

Как подчеркнул Ильхам Алиев выступая в Астане, первым транзитным грузом который проследовал через Азербайджан стала “партия казахстанского зерна”. По мнению азербайджанского президента восстановление грузового сообщения между странами, является хорошим показателем, что мир между Азербайджаном и Арменией существует “уже не только на бумаге, но и на практике”.

По словам президента, активизация транспортных связей в регионе имеет серьезное геополитическое значение и превращает Евразию в единое пространство.

Снятие транспортных ограничений стало еще одним шагом на пути нормализации отношений между Баку и Ереваном, после того как в Вашингтоне, в августе 2025 года, при посредничестве президента США Дональда Трампа, была подписана декларация о намерении заключить мирный договор. Впрочем до сих пор, этот документ так не ратифицирован и страны продолжают консультации, связанные с подписанием мирного договора.

Ограничения на транзит грузов между Азербайджаном и Арменией действовали с начала 1990-х годов — они были приняты после обострения карабахского конфликта и последующего закрытия границ. После завершения Второй карабахской войны в 2020 году, во время которой Азербайджан полностью восстановил контроль над Нагорным Карабахом, страны впервые начали обсуждать возможную разблокировку транспортных путей. Во время переговоров, Азербайджан в первую очередь, настаивал на открытие Арменией транспортного сообщения с Нахичеванской автономной республикой, населенной преимущественно азербайджанцами.