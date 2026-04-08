Азербайджан остается единственной в мире страной, которая продолжает держать сухопутную границу закрытой под предлогом борьбы с коронавирусом. Повод явно формальный, а подоплека — политическая, тем более что перелеты в республику и из нее ничем не ограничены, отмечают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты назвали несколько причин, по котором власти Азербайджана могут постоянно продлевать закрытие сухопутной границы.

Политолог Артур Араев связывает это с опасениями роста сепаратистских настроений среди лезгинов, проживающих на юге Дагестана и севере Азербайджана. В Баку, видимо, всерьез относятся к этим рискам, считает эксперт.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов напомнил, что Азербайджан долгое время блокирует линию соприкосновения с Арменией и в отдельные периоды сталкивался с проблемами на границах с Ираном и РФ.

По словам политолога, руководству страны может быть комфортно управлять в закрытом формате, чтобы легче контролировать внутриполитическую ситуацию и передвижения собственного населения.

При этом, отметил экономист Натиг Джафарли, из-за закрытых границ республика ежегодно недополучает сотни тысяч туристов и теряет на этом более $250 млн. Для сравнения он привел показатели соседней Грузии: она принимает по 7 млн туристов в год, а Азербайджан — в лучшем случае немногим более 1,5 млн.

Сильнее всего длительное закрытие сухопутной границы ударило по жителям ближайших к ней районов, считает экономист Рашад Гасанов. По его словам, эти люди раньше выживали за счет мелкой торговли и разницы цен в соседних странах, а теперь столкнулись со снижением доходов и все чаще переезжают в крупные города в поисках работы.

Решение закрыть сухопутную границу в рамках антикоронавирусных ограничений было принято властями Азербайджана на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году. В соответствующем постановлении был обозначен срок действия этого ограничения, он истекал в 2021 году. Однако впоследствии решение неоднократно продлевалось парламентом республики.

В 2022 году Азербайджан именно из-за перекрытой границы не попал в число стран ближнего зарубежья, куда массово выехали российские релоканты после объявления частичной мобилизации, поскольку они предпочитали покидать Россию именно наземным путем.

При этом нет никаких ограничений на въезд в Азербайджан и выезд из него по воздуху. Большинство рейсов из страны и обратно выполняет государственная авиакомпания AZAL.