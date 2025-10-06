Кировский районный суд Курска вынес приговор 32-летнему азербайджанцу Талеху Исмаилову, признанному виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) в отношении 81-летней пенсионерки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, инцидент произошел в мае 2025 года. Злоумышленники убедили курскую пенсионерку в том, что обнаружили неправомерный перевод 1 млн рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под предлогом проверки аферисты попросили женщину изъять из банка все сбережения в размере 500 тыс. рублей и положить их в черную сумку, наполненную сахарницей и двумя пустыми банками из-под кофе и кефира.

Затем пенсионерка отдала «посылку» таксисту, который доставил ее из Курска в Москву и передал Исмаилову. После того, как суд признал злоумышленника виновным, потерпевшей вернули 500 тыс. рублей.

Исмаилову назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 20% заработка в государственный бюджет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мошенники нередко атакую пенсионеров. Так, в сентябре 2024 года злоумышленник убедил пенсионерку из Петропавловска-Камчатского, что для записи в больницу необходимо установить специальное приложение. С помощью него он получил доступ к личным данным женщины и похитил у нее более 1,8 млн рублей.

Следствие установило, что часть этих средств — 450 тыс. рублей — поступила на карту жительницы Дагестана. Осенью 2025-го было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), дроппера обязали вернуть деньги пенсионерке.