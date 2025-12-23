Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос об изменении меры пресечения 22-летней учительнице из Санкт-Петербурга Афине Симеонидис, которую обвинили в совращении учеников. Педагога могут отпустить из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба СК.

18 декабря Выборгский районный суд Петербурга на два месяца арестовал Симеонидис, ей предъявили обвинения по п. «б» ч.5 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Следствие считает, что девушка с марта по апрель 2025 года три раза совершала «иные действия сексуального характера» в отношении двух мальчиков 2013 года рождения, «используя их беспомощное состояние».

В новой публикации ведомства отмечается, что в сети продолжают обсуждать обстоятельства инцидента. Кроме того, в СК обратили внимание и на версии, согласно которым учительница не совершала преступления.

О невиновности Симеонидис рассказывала ранее ее мать. В разговоре с Baza она предположила, что учительницу мог оклеветать 12-летний школьник, который был в нее безответно влюблен. По словам матери педагога, помимо занятий в школе она вела частные занятия по английскому языку у себя дома — их посещал мальчик вместе со своим другом.

В декабре они с разницей в несколько дней самостоятельно подали заявление в полицию, сообщив, что Симеонидис принуждала их к сексу у себя дома. Мать обвиняемой назвала учеников «дружками с сомнительной» репутацией и добавила, что в своих соцсетях они публиковали видео с драками и матерными словами. Женщина считает, что они могли сговориться и отомстить учительнице, так как она «не отвечала взаимностью».

По информации «Фонтанки», на допросе девушка также называла заявление в полицию «местью со стороны школьника». Она признала, что у них были дружеские отношения, однако мальчик позволял себе «интимные поползновения», а учительница их пресекала. По словам девушки, во время занятий на дому мальчик хватал ее за коленки и грудь, а в школе — признавался в любви при всем классе, дарил подарки, дергал за волосы и щипал за ягодицы.

Она добавила, что вскоре прекратила репетиторские занятия с мальчиком. Интимную связь с ребенком она отрицает. «Фонтанка» утверждает, что в распоряжении следствия есть переписка, подтверждающая, что отношения Симеонидис выходили за рамки официального взаимодействия. Согласно сообщению издания, там присутствует обсуждение секса.

Директор школы, в которой преподавала Симеонидис, в свою очередь рассказала, что учительница уволилась из учреждения в июне 2025 года. Вместе с этим она добавила, что никаких вопросов или проблем с ее увольнением не возникло, а дети ценили ее за доброту и отзывчивость.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обратила внимание на ситуацию и заявила, что не исключает, что школьники действительно могли оговорить педагога. По ее словам, в обществе сформировалось уничижительное отношение к учителям, а представители профессии часто оказываются беззащитными, если дети их в чем-то обвиняют. Депутат отметила, что ей трудно поверить в виновность молодой учительницы, учитывая ее образование и репутацию.