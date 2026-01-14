Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова. Как сообщил ТАСС глава ведомства Александр Бастрыкин, по итогам следственных действий на имущество фигуранта общей стоимостью 100 млн рублей наложен арест.

Дощатов был задержан и арестован в конце октября 2024 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290) и дачу взятки (ч. 5 ст. 291). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, преступная схема была связана с закупками для нужд метрополитена. В 2023 году Дощатов, согласно обвинению, получил взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью около 5 млн рублей. Взятка являлась, по версии следствия, вознаграждением за принятие на объекты метро некачественных железобетонных полушпал, используемых при строительстве и реконструкции путей.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2024 годы метрополитен получил около 200 тысяч комплектов полушпал, не соответствующих установленным требованиям качества.

Фигуранты дела, как утверждает следствие, заменяя оригинальную продукцию фальсификатом и искусственно завышая ее стоимость, похитили и вывели за границу денежные средства на общую сумму, превышающую 2 млрд рублей.