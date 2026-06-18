Бельгия в 2026 году передаст Украине семь истребителей F-16 и рассматривает возможность дальнейшей передачи всех имеющихся самолетов этого типа. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен перед началом встречи министров НАТО в Брюсселе, сообщает украинское издание «Европейская правда».

По его словам, Брюссель решил увеличить объем помощи по сравнению с прежними обязательствами. Из семи самолетов четыре будут использованы как доноры запчастей, а три — боеготовые — предназначены для выполнения задач в небе Украины.

Ранее Бельгия обещала передать только четыре небоеспособных истребителя. Первоначально поставки планировались на 2025—2026 годы, однако о фактическом начале передачи до этого не сообщалось. Франкен отметил, что F-16 показали себя как эффективная платформа против дронов типа «Герань» и крылатых ракет.

Министр также заявил, что намерен предложить правительству передать Украине все бельгийские F-16 в ближайшие годы, увязав это решение с поступлением в его страну новых F-35. По его словам, Бельгия должна сохранять свою роль в защите воздушного пространства и в рамках ядерной доктрины.

Cейчас на вооружении Бельгии находится 53 самолета F-16, а украинские пилоты проходят обучение у инструкторов из бельгийских ВВС в учебном центре на авиабазе в Румынии.

В мае 2026 года бельгийские СМИ сообщали, что Министерство обороны Бельгии планирует завершить поставку всех обещанных истребителей F-16 Украине к концу 2029 года.