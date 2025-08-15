В результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Курске пострадали десять человек, одна женщина погибла. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Глава региона отметил, что в результате атаки беспилотника серьезные повреждения получил дом по улице Союзной: на четырех верхних этажах возник пожар, пострадали квартиры.

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. В их числе — ребенок 2010 года рождения. Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги», — отметил Хинштейн.

По его словам, на месте погибла 45-летняя женщина. Врио губернатора выразил соболезнования ее близким и пообещал оказать семье всю помощь.

Хинштейн сообщил, что пострадавшие получат компенсацию в размере 75 тыс. рублей за частичную потерю имущества, 150 тыс. рублей — за полную. Те, кто полностью утратил свое имущество, получат новую региональную выплату в 195 тыс. рублей.

Врио губернатора добавил, что пожар в доме, который был атакован БПЛА, ликвидирован.

«Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Утром отработает комиссия, зафиксирует повреждения. Все обязательно восстановим», — говорится в его телеграм-канале.

Также Хинштейн отметил, что специалисты определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению.

«Если да, то будем его ремонтировать. На это время разместим людей в ПВР или компенсируем аренду жилья», — пояснил он.

По словам главы региона жильцы дома пока размещены соседней школе.

Минобороны России позже сообщило, что в ночь на 15 августа средства ПВО уничтожили 53 дрона. Над территорией Курской области, по данным ведомства, было ликвидировано 13 беспилотников.