ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области, сообщил в видеообращении в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

«Доброе утро, а точнее не совсем доброе утро. Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения», — сказал глава региона.

Гладков отметил, что власти справятся с ситуацией и призвал жителей быть осторожными.

«И помнить о том, что, к сожалению, оперативная обстановка у нас позволяет желать лучшего. Прислушиваемся к сигналам оповещения, подписываемся на телеграм-каналы, которые дают информацию, которая позволяет спасти свою жизнь», — сказал губернатор.

Позже Гладков опубликовал видео, на котором видны повреждения здания. Глава региона уточнил, что удар был нанесен с помощью беспилотника, никто не пострадал.

«Небольшие разрушения, но все поправим», — добавил губернатор.

Всего в ночь на 14 августа над российскими регионами были сбиты 44 украинских дрона, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью ликвидировали два беспилотника.

15 июля два беспилотника нанесли удар по зданию суда в Белгороде, в результате атаки женщина получила осколочное ранение лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. Также повреждения получил автомобиль. Гладков тогда отметил, что второй БПЛА нанес целенаправленный удар по зданию в тот момент, когда все службы на месте занимались ликвидацией последствий первого удара.