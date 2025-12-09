Президент России Владимир Путин рассказал, что не всегда ездит по Москве в составе кортежа с мигалками, но иногда и «по-тихому». Такое признание он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как передает РИА Новости, в ходе встречи член президентского Совета по правам человека (СПЧ), главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова заявила о проблеме с ездой доставщиков на электровелосипедах и самокатчиков по тротуарам.

Путин признал, что ему редко удается гулять по Москве, поэтому он остро не чувствует этой проблемы. Однако ему известно, что это тревожит горожан, потому что иногда выезжает в город «по-тихому» и видит ситуацию своими глазами.

«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда я езжу, если правду говорить, по-честному, по-тихому езжу, без всяких кортежей, такое тоже бывает. Я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу», — сказал российский лидер.

Он согласился, что это вызывает озабоченность граждан не только в Москве — о проблеме ему говорили и главы некоторых регионов, в частности, губернатор Санкт-Петербурга.

Заявив, что порядок движения должен быть обязательно отрегулирован, Путин обещал дополнительно поручить МВД, а также мэрам городов и главам регионов страны разработать предложения по этому поводу.

«Ну, конечно, что же, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода — 30-40 км/ч, несется нечто упакованное и передним лобовым стеклом, и какой-то крышей, и вообще довольно тяжелое металлическое изделие, то конечно они представляют опасность для граждан», — рассудил президент.

Он заключил, что региональные и местные власти должны с этим разобраться, в том числе с помощью МВД. Путин подчеркнул, что отдаст такие поручения «прямо завтра».

Кроме того, в ходе встречи с членами Совета, пересказывая разговор с петербургским губернатором Александром Бегловым о проблеме доставщиков, глава государства обратил внимание на «дисбалансах на рынке труда».