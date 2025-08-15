В Государственной думе работают над законопроектом, который ужесточит требования к гражданам, работающим курьерами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, новые инициативы прорабатываются вслед за уже введенными в ряде регионов мерами. В частности, как напомнил председатель Госдумы, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов недавно подписал постановление о запрете мигрантам, которые работают в России по патентам, оказывать услуги курьерской доставки. Аналогичные ограничения с 1 июля там действуют в отношении мигрантов-таксистов.

В дальнейшем, по словам Володина, планируется запретить работать курьерами лицам, имеющим судимость за определенные виды преступлений, а также повысить административную ответственность за доставку пищевых продуктов без оформления медицинской книжки.

«У регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения. Со своей стороны продолжаем совершенствовать правовое поле в этой части», — добавил спикер Госдумы.

Володин напомнил, что в общей сложности 32 российских региона — Крым, Якутия, Приморье, Кубань, Самарская и Саратовская области, Волгоградская и Воронежская области, Севастополь, а также Амурская, Липецкая, Нижегородская области — на местном уровне ввели для иностранцев с трудовыми патентами запреты на работу курьерами.

Председатель петербургской Армянской национально-культурной автономии Карен Мкртчян заявил RTVI, что не считает «трагедией» введенный Бегловым запрет, поскольку речь идет о наведении порядка в миграционной сфере после «30 лет бардака». По его словам, в запрете найма иностранцев на работу курьером или в такси «есть своя логика», поскольку «иностранец-таксист всегда как-то опасен», а «курьер — это тоже такая деликатная тема, ведь курьер доходит практически до каждой квартиры».

Председатель совета «Узбекская национально-культурная автономия Петербурга» Равшанбек Курбанов напомнил RTVI, что нанимающие курьеров организации получили трехмесячный люфт для того, чтобы подобрать новые кадры, соответствующие требованиям.