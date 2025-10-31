Банки России без предупреждения увеличивают сроки кредитов заемщикам, а также меняют ставки и размер ежемесячного платежа, что сильно повышает уровень переплаты. Об этом сообщают «Известия».

Внезапные изменения условий кредитов, как выяснила газета, чаще всего выражаются в виде отключения платных пакетов услуг, дающих льготные условия. Нередко это происходит автоматически при невыполнении определенных условий, о чем клиенты часто не в курсе, уточняется в статье. Как отмечает газета, банк не всегда «полноценно информирует» людей о последствиях.

Так, например, заемщик оформил кредит в «Хоум Банке» (который позже перешел к Совкомбанку). Программа предполагала снижение процента с 24,9% до минимального на второй год оплаты. После того как клиент просрочил платеж на один день, все льготные условия по ссуде были отменены, а ее срок вырос до пяти лет. Как пострадавший сообщил «Известиям», о результатах задержки он не был проинформирован заранее.

В отзывах Народного рейтинга «Банки.ру» говорится о ситуациях, когда Совкомбанк повышал заемщикам срок кредитования до пяти лет и увеличивал переплату. Изначально банк предлагал минимальный и рекомендованный виды платежей, однако, если клиент не платил рекомендованный вовремя или отключал автопогашение, договор переходил на стандартный график с минимальными платежами, и вернуться на прежний возможности не было.

С пересмотром графика платежей после отключения платных пакетов также столкнулись клиенты «МТС Банка» и «Почта Банка». Как отмечает газета, все случаи сопровождались недостаточным информированием об условиях кредита со стороны кредитных учреждений.

31 октября в пресс-службе ЦБ сообщили о единичных жалобах от клиентов банков об увеличении сроков кредитов без предупреждения. Регулятор посоветовал заемщикам внимательнее изучать предлагаемые условия, чтобы избежать риска неисполнения обязательств.

В апреле Банк России перечислил 30 российских организаций, лидирующих по обоснованным жалобам на кредитование. Среди них оказались Сбербанк, Альфа-Банк и Совкомбанк.