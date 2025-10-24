Введение запрета на кредиты для всех россиян по умолчанию будет означать «вторжение в права граждан», заявил RTVI глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующую идею ранее обсудили в Совете Федерации.

«Я слышал об этом предложении. Смысл в чем? В том, что многие граждане не знают о том, что можно устанавливать самозапрет на кредиты. Кроме того, многие граждане к этому относятся не так активно, просто не задумываются о том, что есть риски, что за них кто-то возьмет кредит», — сказал Аксаков.

По его словам, идея ввести автоматический запрет на кредиты для граждан «понятная» и имеет «определенные основания», но в то же время это будет означать «вторжение в права граждан».

«То есть гражданина фактически ограничивают в праве, которое он имеет по Конституции и по имеющимся законам», — пояснил Аксаков.

Вопрос введения такого запрета необходимо обсуждать с точки зрения прав граждан и того, насколько это соответствует правам человека, добавил депутат.

Об идее установить запрет на кредиты для всех граждан по умолчанию ранее сообщил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он уточнил, что такое предложение обсуждалось на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики и Совета по развитию финансового рынка при Совфеде, посвященном проблемам финансовой безопасности.

«Установить запрет на кредиты для всех граждан по умолчанию. А тот, кому понадобится воспользоваться этой услугой, сможет снять этот запрет самостоятельно», — говорится в сообщении сенатора в его телеграм-канале.

Артамонов считает необходимым принятие дополнительных мер «для сохранения наших средств». Он отметил, что на сегодняшний день 16 млн человек установили самозапрет на получение кредита, в то время как «мошенники все равно продолжают вымогать деньги у граждан, которые не так ответственно относятся к этому инструменту».

«Только за первую половину 2025 года мошенники удаленно похитили у россиян почти 120 миллиардов рублей. Несмотря на нашу активную борьбу, эти цифры продолжают увеличиваться. Преступники используют новейшие методы взлома и обманные техники, такие как дипфейки и поддельные мессенджеры. Чем сильнее развивается технология, тем сложнее становится защита личных сбережений», — привел аргументы Артамонов.