МИД Италии вызвал российского посла Алексея Парамонова, сообщает РИА Новости со ссылку на итальянское министерство и посольство России. По данным итальянского информагентства ANSA, это связано с комментарием, который официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова дала по поводу обрушения башни в Риме.

«Он был вызван на встречу в 12:30 и получил уведомление вчера», — утверждает итальянская газета Il Fatto Quotidiano. При этом, как пишет издание LaPresse, претензии будут предъявлены также советнику посольства РФ в Италии Михаилу Российскому, который является временным поверенным в делах между двумя странами.

По словам самой Захаровой, вызов посла РФ в МИД Италии надо рассматривать как напоминание о недопустимости поддержки Украины.

«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — заявила она ТАСС.

Ранее в своем телеграм-канале Захарова сослалась на сообщение итальянской газеты Corriere della Sera о частичном разрушении башни Конте, где под завалами оказались реставрировавшие ее рабочие. Она связала случившееся с тем, что правительство Италии «бессмысленно тратит деньги своих налогоплательщиков», оказывая финансовую поддержку Украине.

Захарова напомнила, что в мае 2025 года МИД Италии отчитывался о масштабах этой помощи, оценив их в 2,5 млрд евро. Из этой суммы около 1 млрд евро было потрачено на поддержку беженцев, 310 млн евро пошло на компенсацию расходов украинского госбюджета, а 93 млн евро — на гуманитарные цели.

По мысли официального представителя МИД России, этими тратами итальянские власти вредят собственной стране во всех сферах.

«Италия рухнет вся: от экономики до башен», — предупредила Захарова.

Этот комментарий вызвал резкий шквал критики с итальянской стороны. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что «когда случается катастрофа, нельзя спекулировать» на этом.

«Мы никогда так не делали. Когда случалась катастрофа, которая обрушивалась на Российскую Федерацию, мы всегда проявляли солидарность», — подчеркнул он.

Газета Il Tempo утверждает, что «итальянские дипломатические источники» охарактеризовали ее высказывания как «подлые и вульгарные», «отвратительные и тревожные», демонстрирующие «бездну пошлости, в которую опустилось московское руководство».

Лидер итальянской политической партии Azione Карло Календа в интервью телеканалу Tagadà назвал заявление Захаровой «мерзким».

«Возможно, нам стоит понять, кто такие эти русские. <…> Мы должны ответить им, дав украинцам силы бороться с ними на земле», — сказал он.

Секретарь центристского избирательного альянса Noi moderati Мара Карфанья назвала комментарий Захаровой «очередной постыдной провокацией», которая «говорит сама за себя», и обвинила представителя МИД России в «использовании обрушения башни в пропагандистских целях», заявив, что «это худший вид наживы».

«Эти слова отвратительны. Очевидно, что Москва не может смириться с тем, что Италия твёрдо стоит на стороне Украины, но всему есть предел. <…> Ещё один повод продолжать поддерживать Киев», — говорится в заявлении Карфаньи.

Напомним, римская средневековая башня Конти, находившаяся на реконструкции, частично обрушилась днем 3 ноября. Под завалом оказались рабочие. Одного из них, 66-летнего мигранта из Румынии Октав Стройчи, извлекли только через 10 часов после обрушения. Все это время он подавал признаки жизни и контактировал со спасателями, но потом скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

«Ему провели сердечно-лёгочную реанимацию, которая была начата ещё на месте аварии. По прибытии в отделение неотложной помощи медицинская бригада продолжала реанимационные мероприятия около часа. Несмотря на предпринятые меры, восстановить сердечную деятельность не удалось», — сообщили в больнице, добавив, что смерть рабочего была констатирована в 00:20.

Второй пострадавший румынский рабочий — 48-летний мужчина — получил легкие травмы, и его жизнь вне опасности, но он по-прежнему находится под наблюдением врачей в больнице.

Еще трое рабочих при обрушении были «унесены волной» обломков, пишет ANSA. Одного из них, 64-летнего Гаэтано Ла Манну, госпитализировали с черепно-мозговой травмой, его состояние оценивается как удовлетворительное. Двое коллег пострадавшего отделались лишь лёгкими ссадинами и отказались от госпитализации.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила соболезнование в связи с гибелью румына и поблагодарила около 140 «спасателей и всех тех, кто работал неустанно и мужественно, чтобы спасти его жизнь».

«Я выражаю глубокую печаль и соболезнования от себя лично и от имени правительства в связи с трагической гибелью Октава Стройчи, рабочего, погибшего при обрушении башни Конти в Риме. Мы поддерживаем его семью и коллег в этот момент неописуемых страданий», — написала она в социальной сети Х.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках следствия назначено вскрытие тела погибшего рабочего.

Итальянские СМИ отмечают, что постройка находилась в аварийном состоянии, из-за чего вслед за первым обрушением произошло еще несколько, тем самым затруднив проведение спасательной операции. Один из участвовавших в ней пожарных получил травму глаза и был госпитализирован.

«Кирпичи падали, словно дождь, создавая огромное облако пыли», — рассказывали ANSA очевидцы.

В связи со случившимся Минобороны Италии отменило традиционный ежегодный пролет военной авиации Frecce Tricolori, который проводится по случаю церемонии возложения венков к Мемориалу Неизвестного Солдата у Алтаря Отечества. Сама эта церемония состоится в запланированное время, без изменений.

Итальянское управление культурного наследия сообщило, что башня Конте стояла закрытой с 2007 года. Когда на ее реставрацию в рамках Национального плана восстановления и повышения устойчивости «Caput Mundi» (NRRP) был выделен «один из крупнейших грантов», перед началом работ «были проведены структурные исследования, которые подтвердили наличие условий безопасности, необходимых для проведения работ на этажах».

Il Tempo пишет, что «огромное художественное, архитектурное и культурное наследие Вечного города находится в заложниках корыстных интересов», из-за которых башня Конте и оказалась в таком плачевном состоянии. По словам автора статьи, распри между органами власти привели к тому, что реконструкция памятника застопорилась на 20 лет, за которые он пришел в окончательный упадок.