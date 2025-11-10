В районе Туапсе в акватории Черного моря у берега взорвался безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 10 ноября сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Ударная волна от взрыва выбила стекла на втором этаже двухэтажного дома, повредила гараж и лодочный ангар. В результате атаки никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Всего в районе Туапсе было уничтожено четыре украинских безэкипажных катера, уточнил оперштаб.

В ночь на 10 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь БПЛА над акваторией Черного моря. Всего над 11 регионами России был уничтожен 71 дрон, передает Минобороны.

Также девять украинских беспилотников перехватили над Брянской областью, семь — над Курской, по пять — над Липецкой и Смоленской, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской, три — над Крымом, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку в Шолоховском районе. Никто не пострадал, последствия на земле будут уточняться, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

В Брянской, Смоленской, Орловской, Тверской, Калужской и Тульской областях разрушений и пострадавших нет. О последствиях в Крыму, Самарской, Курской и Липецкой областях не сообщается.