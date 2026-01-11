Украинский гражданин, пытавшийся выехать в Румынию на внедорожнике, сбил преградившего ему путь пограничника. Об этом инциденте сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве уточнили, что пограничный наряд заметил на Буковине внедорожник, ехавший в направлении границы, и попытался его остановить, но водитель «совершил опасный маневр» с целью проскочить сквозь инженерные заграждения и оказаться на румынской территории.

Один из пограничников, на которых наехал внедорожник, «получил тяжелые множественные телесные повреждения» и был госпитализирован, а водитель скрылся.

Впоследствии сотрудники пограничной службы совместно с представителями полиции прочесали окрестности и обнаружили автомобиль нарушителя, брошенный рядом с населенным пунктом. Им также удалось задержать всех шестерых мужчин, которые находились в машине на момент незаконного пересечения границы. Водитель внедорожника сумел сбежать, его разыскивают.

В мае 2024 года на Украине ужесточили закон о мобилизации, в рамках которого сотрудникам ТЦК (аналога российских военкоматов) разрешается задерживать уклонистов в любом месте с применением силового воздействия. Отток военнообязанных и потенциальных призывников за границу начался еще в 2022 году, но в последнее время приобрел массовый характер. Как правило, они выбирают для побега соседние страны — Беларусь, Румынию и Молдову.