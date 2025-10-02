В Анкаре состоялась церемония присвоения имени журналистки и политолога Дарьи Дугиной библиотеке Русского дома — единственной русскоязычной библиотеке в турецкой столице. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество, событие стало значимым культурным жестом для русскоязычного сообщества в Турции.

По данным агентства, на торжественной церемонии открытия памятной таблички и установки портрета Дугиной собрались как российские соотечественники, так и турецкие граждане. Библиотека является единственным учреждением с русскоязычным фондом в Анкаре.

Глава представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко отметил, что трагическая судьба Дугиной стала символом «беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам».

По его словам, дату открытия выбрали неслучайно — ее приурочили ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Хотя при жизни Дарьи не вышло в свет ее крупных произведений, она глубоко любила русское слово и стремилась через него осмыслять окружающий мир. Поэтому весьма символично назвать в ее честь именно библиотеку», — приводит слова Сотниченко ТАСС.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. По данным ФСБ России, ее убийство было организовано украинскими спецслужбами. Журналистка была посмертно награждена орденом Мужества.