Наемники из Латинской Америки взяли билет в один конец, когда подписали контракт с Вооруженными силами Украины, заявил Инфо24 военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал жалобы воюющих за ВСУ колумбийцев и их просьбы помочь им вернуться на родину.

На прошлой неделе подписавшие контракт с ВСУ наемники из Колумбии обратились к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой помочь им вернуться на родину. Они жалуются, что их избивали и заставляли подписывать документы на украинском. Дандыкин считает, что колумбийские власти вряд ли будут вмешиваться в ситуацию.

«Я думаю, что сейчас властям Колумбии не до этих наемников, у них там своих проблем хватает. США ведут против Колумбии экономическую войну, а также обвиняют Боготу в наркоторговле для вмешательства во внутренние дела страны, поэтому Густаво Петро навряд ли им поможет», — поделился мнением эксперт.

По данным колумбийского издания Semana, военнослужащих удерживали в тюрьме. После освобождения им обещали трансфер в Польшу, но вместо этого посадили в автобус и отправили на прифронтовые территории.

Дандыкин заявил, что, хотя колумбийцы несут серьезные потери при столкновении с ВС РФ, их нельзя назвать жертвами, поскольку они сами решили подписать контракты. Эксперт выразил уверенность в том, что Украина не отпустит их на родину, и назвал подписанный с ВСУ контракт «билетом в один конец».

В конце сентября американского наемника заочно приговорили к 14 годам колонии в ДНР. В обвинительных документах Верховного суда Донецкой Народной Республики указано, что действия 30-летнего гражданина США Стефена Дойла Прессли привели к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.