Билеты на первые показы традиционного новогоднего балета «Щелкунчик» ушли за несколько часов после старта продаж. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

Представители театра рассказали, что билеты на первое представление 17 декабря закончились за 1,5 часа. Продажи открылись на сайте Большого театра в 10:00 по мск, уже в 12:03 приобрести билет было нельзя, пишет РИА Новости.

Билеты на 18 и 19 декабря сейчас также закончились. На момент 16:35 по мск можно приобрести лишь одно место за 15 тыс. рублей на 20 декабря. Продажа билетов на остальные даты (с 21 декабря по 11 января) начнется позднее.

Цена билетов по сравнению с 2024 годом не изменилась. Самый доступный билет для студентов, пенсионеров и ветеранов стоит 1250 рублей, а самое дорогое место в партере обойдется в 50 тысяч рублей.

С 2024 года Большой театр полностью перевел продажу билетов в электронный формат. При этом они стали именными — чтобы попасть на постановку необходимо подтвердить личность с помощью паспорта. В декабре того же года театр запустил аукцион на постановку «Щелкунчик», участники которого могли получить не более четырех билетов в одни руки.

Изменение правил реализации билетов связано со скандалом в 2023 году. Тогда в официальную продажу поступило небольшое количество билетов на «Щелкунчика», что вызвало усиленный ажиотаж. Часть билетов можно было купить на маркетплейсах и других площадках — стоимость некоторых из них достигала 320 тыс. рублей, что в 16 раз больше стоимости в кассе театра.

В то же время у касс в Большом театре образовались длинные очереди в которых стояло около 400 человек. В результате началась давка, два человека пострадали. Чтобы помочь службе безопасности учреждения, на место выезжали сотрудники ОМОН.