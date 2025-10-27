Современным родителям следует задуматься о духовной защите своих детей и не публиковать в соцсетях их фото и видео до принятия крещения. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По словам Иванова, родителям нужно «задуматься о духовной защите своего чада», и первое, что нужно сделать в этом направлении — крестить его: «Это та благодатная ограда, которая даруется свыше».

«Вопросы цифровой среды и сохранения личной безопасности наших детей тесно переплетаются с вопросами веры и традиционных ценностей», — подчеркнул он.

По мнению Иванова, родители не должны публиковать фото и видео своих детей до совершения таинства, не посоветовавшись со священником. Депутат подчеркнул, что это «акт духовной рассудительности», так как духовный наставник, уверен парламентарий, сможет «помочь сохранить внутренний мир ребенка».

Россияне должны выстраивать жизнь семьи на прочном духовном фундаменте, а не слепо идти за трендами, подчеркнул Иванов.

Ранее протоиерей Сергей Кульпинов пристыдил родителей, уговаривающих беременных дочерей сделать аборт. Он предложил им продать свое имущество и помочь сохранить ребенка, а самим «умереть», потому что они «уже пожили».

Эти слова прозвучали в новом видеообращении настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске, которое опубликовали на странице храма во «ВКонтакте» под заголовком «Не убивайте своих детей!»

Кроме всего прочего, священник призвал беременных женщин не слушать тех, кто дает советы сделать аборт, в частности собственных родителей.