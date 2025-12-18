Не исключено, что бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный мечтает сместить президента Украины Владимира Зеленского и занять его пост. Таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Может быть, он (Залужный — прим. ред.) мечтает принять участие в выборах, стать президентом и так сместить Зеленского. Хотя его до этого могут снести», — отметил он.

По мнению Колесника, Залужный был «близок к истине», когда предсказывал гражданскую войну на Украине «по разным причинам».

Депутат подчеркнул, что в рядах Вооруженных сил Украины «надломлен дух», «серьезнейший раскол» терпит также и киевская элита.

«Украина изо всех сил стремится к потере государственности», — резюмировал он.

По данным Reuters, Зеленский заявил о том, что «не держится за кресло» в случае проведения выборов в стране. Относительно этого он получил сигналы от президента США Дональда Трампа. Он добавил, что попросил партнеров помочь обеспечить безопасность во время голосования, а Верховную раду — подготовить законодательные варианты проведения выборов в условиях военного положения.

Кроме того, Украина готова отказаться от закрепленного в Конституции стремления вступить в НАТО, если получит надежные гарантии безопасности от США и стран Европы, пишет Reuters. Украинский президент подчеркнул, что Вашингтон и некоторые европейские партнеры не поддержали Украину с ее планом стать частью Североатлантического альянса.