Одна из главных проблем при проведении выборов президента на Украине — это организация избирательных участков в разных местах страны и за ее пределами, считает политолог Дмитрий Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что Киеву придется открыть избирательные участки и на территории России для своих граждан, проживающих в стране.

Сложности, которые ожидают Украину при проведении выборов в условиях боевых действий, он назвал «совершенно естественными». По словам политолога, главная проблема заключается в обустройстве избирательных участков для воюющих украинцев и граждан страны, которые на данный момент проживают на территории России.

Журавлев предложил два варианта организации голосования для граждан Украины. В первом случае политолог считает уместным открыть избирательные участки за пределами страны, даже в России, несмотря на продолжающийся конфликт. Во втором — теоретически можно создать систему электронного голосования или голосования по почте по аналогии с США, добавил он.

«Возможно какое-то перемирие на время проведения выборов — это действительно логичное условие, но перемирие даст возможность Украине перегруппироваться, собрать войска, средства», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Накануне источник «РБК-Украина» рассказал, что работу над законом о проведениях выборов «во время войны» возглавит первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко. Издание отмечает, что для разработки законопроекта также будет создана профильная группа, к процессу привлекут «представителей общественных организаций».

15 декабря Bild написал, что Украина готова провести выборы президента в течение 100 дней, а также отказаться от стремления в НАТО в рамках мирного договора. По словам высокопоставленного украинского чиновника, такие пункты содержатся в обновленном проекте мирного договора, разработанного в США. Собеседник издания отметил, что Киев пока не готов отказаться от претензий на территории Донбасса, однако готов рассмотреть «заморозку» нынешней линии соприкосновения.

На встрече со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента США в Берлине президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «не держится за кресло» главы государства. В начале декабря Дональд Трамп заявлял о том, что «пришло время» провести президентские выборы на Украине.