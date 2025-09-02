Задержанный по подозрению в реабилитации нацизма блогер Арсен Маркарян назвал депрессию причиной своих прежних скандальных высказываний. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на текст его письма из СИЗО.

«Вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных периодов, тревога и панические атаки — все это преследовало меня на протяжении многих лет, пока я наконец-то не обратился за профессиональной помощью к специалистам», — написал он.

По словам Маркаряна, он находился в депрессии с 2017 года и пытался избавиться от нее самостоятельно, экспериментируя с разнообразными медицинскими средствами.

«В этом нездоровом состоянии я вел эфиры, говорил много бредовых и странных вещей, часть из которых даже не помню», — отметил блогер.

Он добавил, что в настоящий момент находится в адекватном состоянии и не согласен с заявлениями, которые сделал в тот период своей деятельности.

Помимо этого, Маркарян рассказал о непубличном участии в организации благотворительных акций. Их целью было оказание поддержки российским военным, женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации, а также детским домам.

В заключение скандальный блогер заявил, что любит свою страну и хочет жить в ней, а также планирует приносить пользу обществу. Он выразил надежду на то, что его «актуальная позиция и позитивное намерение всем очевидны».

Ранее сообщалось, что Маркарян выступил против избрания судом в его отношении меры пресечения в виде ареста на 17 суток и отказался признавать свою вину, а его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

В январе столичная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Маркаряна. В ведомстве отметили, что блогер «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма» и призывал к террористической деятельности на территории страны с использованием БПЛА.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян опубликовал в сети видеоматериал, содержащий признаки оскорбления памяти защитников Отечества. Следственный комитет сообщил о его задержании в Московской области 23 августа. В момент задержания блогер находился в багажнике автомобиля, прячась от полиции.