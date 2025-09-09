Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов основателя магазина кроссовок Nikita Efremov, блогера Никиту Ефремова. Основанием для этого послужило возбужденное против него уголовное дело о перечислении донатов в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*.

Ефремов был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Турции 19 августа. В тот же день Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следственный комитет утверждает, что Ефремов, будучи «противником действующей власти», в период с сентября 2021 по февраль 2022 года переводил деньги ФБК*, находясь в Москве и Подмосковье. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Ефремов начал карьеру в середине 2010-х с ресейла кроссовок Yeezy, а позже создал собственный бренд. На сегодняшний день его розничная сеть Nikita Efremov представлена магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае.

В 2023 году в отношении сети магазинов Ефремова возникли подозрения в торговле контрафактной продукцией, что привело к проведению обысков в ее торговых точках в Санкт-Петербурге и Москве. Однако последующая экспертиза установила, что вся изъятая обувь является оригинальной. На основании этого МВД приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а изъятый товар был возвращен владельцу.

*организация признана в России экстремистской и запрещена