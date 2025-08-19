ПАО «Магнит», которому принадлежит одноименная сеть магазинов, в рамках своей стратегии поддерживает новые отечественные бренды и постоянно работает с блогерами. Так в компании прокомментировали RTVI причину, по которой взяли в залог доли в бизнесе «короля кроссовок» Никиты Ефремова.

Руководитель отдела по связям с общественностью сети магазинов «Магнит» Антон Карпов, отвечая на запрос RTVI, по поводу оформленного минувшей зимой залога, сообщил:

«“Магнит” ведет постоянную работу с рядом блогеров в рамках общей стратегии компании по поддержке новых российских брендов, в том числе с Никитой Ефремовым. В контексте этих планов доли в его компаниях были взяты в залог».

От дальнейших комментариев Карпов отказался.

Ранее RTVI сообщил, что 11-12 февраля 2025 года сооснователь сети магазинов Nikita Efremov — популярный видеоблогер Никита Ефремов — заложил доли в своем бизнесе в пользу краснодарского ООО «Сельта», головной компанией которого является ПАО «Магнит». Партнеры Ефремова по бизнесу свои доли не закладывали.

RTVI не удалось обнаружить в «СПАРК-Интерфакс» никаких других долей бизнеса Ефремова, заложенных в «Сельте» или других компаниях группы «Магнит».

Напомним, недавно Ефремова задержали по прилету из Турции в московском аэропорту Шереметьево. Сегодня, 19 августа, он предстал перед Останкинским районным судом Москвы, где ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Блогеру вменяют финансирование экстремизма, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Официальных данных об экстремистской организации, в финансировании которой подозревают Ефремова, нет, но Mash и Shot утверждают, что это ФБК*.

Судя по тому, что еще несколько дней назад блогер публиковал на своем YouTube-канале видеообзоры недавних путешествий и шопинга, задержание стало для него неожиданностью.

Бизнес Ефремова, доли в котором блогер заложил «Сельте», включает в себя три компании — основного оператора ООО «Ефремов групп», зарегистрированное в Сколково ООО «Ефремов интернет» для продвижения в соцсетях и ООО «Ефремов чисто» для оказания услуг по химчистке и реставрации обуви. В первых двух компаниях ему принадлежит по половине, в третьей — четверть.

* Признан в России иноагентом и экстремистской организацией и запрещен