Европейский союз рассматривает вопрос о введении запрета на импорт из России ряда металлов платиновой группы, а также меди. Эта мера, как сообщает Bloomberg, может стать частью нового, 20-го пакета санкционных ограничений. Источники агентства, знакомые с ходом обсуждений, указывают, что под ограничения могут попасть иридий, родий, платина и медь.

Рассмотрение подобного запрета происходит на фоне дефицита этих металлов на мировых рынках. Цены на медь в текущем году достигли исторических максимумов, что объясняется высоким спросом при ограниченных объемах добычи на горнодобывающих предприятиях в различных регионах мира. Ситуация с предложением платины также характеризуется как дефицитная, отмечает агентство.

В случае одобрения, новые ограничения будут преимущественно нацелены на ПАО «Горно-металлургическую компанию «Норильский никель», являющуюся крупнейшей российской компанией в этой отрасли и ранее не подвергавшуюся прямым санкциям.

Кроме того, в рамках обсуждаемого пакета рассматривается предложение об отмене действующего ограничения цен на российскую нефть и замене его запретом на предоставление услуг по ее морской транспортировке. Реализация такого шага означала бы запрет для европейских компаний на оказание услуг, необходимых для перевозки российской нефти, включая страхование и фрахтование судов. Этот запрет, согласно предложению, должен был бы применяться независимо от цены, по которой продается нефть.

Однако для принятия указанных мер требуется единогласное одобрение всех государств-членов Европейского союза. Как отмечают источники Bloomberg, некоторые страны уже выразили свою позицию против замены механизма потолка цен полным запретом на оказание транспортных и страховых услуг.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что ЕС намерен ввести новые рестрикции против России 24 февраля — в четвертую годовщину начала военной операции на Украине.