В Кремле рассматривают возможность вернуть Россию к долларовой системе расчетов в рамках широкого экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Такое предложение Москвы якобы содержится в меморандуме «высокого уровня», распространенном среди российских чиновников, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Как утверждает издание, в непубличном документе представлены семь областей потенциального российско-американского сотрудничества, в которых, по мнению Кремля, интересы двух стран совпадают.

Среди них, в частности, совместная добыча нефти и газа, в том числе на арктическом шельфе, добыча цветных и редкоземельных металлов, модернизация российского авиапарка и производство авиатехники, возвращение американских компаний на российский рынок на льготных условиях, ядерная энергетика и искусственный интеллект.

Один из пунктов, согласно Bloomberg, предусматривает возвращение России к системе расчетов в долларах, в том числе по сделкам с российскими энергоносителями.

В публикации отмечается, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg о комментарии. Также неизвестно, предлагала ли Москва Вашингтону какие-либо пункты из этого меморандума.

По оценке агентства, такое предложение, если бы одно действительно было сделано, представляло бы собой «ошеломляющий разворот» в тактике Кремля, который до сих пор ставил своей ключевой целью поиск альтернативы доллару и в этой связи — углубление отношений с Китаем.

Западные правительственные чиновники, знающие о документе, в разговоре с агентством назвали «крайне маловероятной» перспективу того, что Путин пойдет на сделку с США, противоречащую интересам Пекина.

Они предположили, что некоторые пункты меморандума разработаны специально для того, чтобы усилить разногласия между США и европейскими союзниками Украины. Другие пункты, по их оценке, представляют собой отдаленные обещания с намеками на крупные суммы прибыли — они могут заинтересовать Трампа, но так и не будут реализованы, высказались собеседники Bloomberg на условиях анонимности.

После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года Путин заявил о готовности к диалогу с США и отметил, что с нынешним президентом у него «всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматические и доверительные отношения». Российский лидер указал, что отказ прежней американской администрации от двусторонних контактов вредил экономике самих Соединенных Штатов.

«Например, подтачивание могущества самого доллара. <…> Эта администрация прежняя не дала нам возможность использовать доллар в качестве расчетной единицы. На мой взгляд, это решение наносит очень серьезный урон самим Соединенным Штатам. Сейчас вдаваться в это не будем, но могу только сказать, что мы видим заявление действующего президента о готовности к совместной работе», — заявил тогда Путин.