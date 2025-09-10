Младший брат бойцов смешанных единоборств Федора и Александра Емельяненко, боец ММА Иван Емельяненко вышел на свободу по УДО. Он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об освобождении Емельяненко пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В Алексеевском районном суде Белгородской области подтвердили удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении Емельяненко.

Адвокат Емельяненко Сергей Карпеев рассказывал, что весной 2024 года Емельяненко встретился с человеком, распространявшим о бойце «лживую, оскорбляющую информацию», который в ходе разговора «перешел все грани» и начал оскорблять спортсмена.

Емельяненко «не выдержал» оскорблений и нанес собеседнику несколько ударов в голову, «держа в правой руке мороженое». Потерпевший получил перелом лицевых костей. По данным Sportbox, стороны обсуждали вопрос о возможной компенсации в размере 500 тысяч рублей, однако сам боец не обладал необходимыми денежными средствами, а его старший брат Александр отказался давать ему нужную сумму, призвав Ивана быть самостоятельным.

Старооскольский городской суд Белгородской области признал Емельяненко-младшего виновным по ч. 1 ст. 111 УК России и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат Емельяненко говорил о планах обжаловать приговор, назвав его чрезмерно суровым, так как в деле отсутствовали отягчающие обстоятельства, в то время как сам боец предоставил положительную характеристику и ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности.

Помимо этого, Карпеев обратил внимание на то, что Емельяненко заслуживает снисхождения, так как раскаялся в совершенном и дал признательные показания.