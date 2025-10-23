Работавшего в такси 33-летнего бойца ММА из Таджикистана Фархода Рахимзоду приговорили к 23 годам колонии особого режима за убийство матери-одиночки и ее пятилетней дочери ради похищения автомобиля. Такой приговор 23 октября вынес Новосибирский областной суд, сообщила региональная прокуратура.

Согласно судебному решению, Рахимзода проведет первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, его приговорили к выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей и ограничению свободы на полтора года после освобождения. Обвинение настаивало на пожизненном сроке лишения свободы и штрафе на сумму 800 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в убийстве двух лиц и разбое в особо крупном размере с применением оружия (ст. 105 и ст. 162 УК РФ). В качестве отягчающих обстоятельств рассматривались особая жестокость, малолетняя жертва и мотив убийства — попытка скрыть другое преступление.

По данным прокуратуры, в начале 2024 года Рахимзода узнал, что у его 39-летней знакомой есть крупная сумма денег и 20 января вывез их с дочерью в безлюдное место, где нанес женщине как минимум 10 ударов ножом в шею, грудь и живот. От полученных ранений жертва умерла. Таксист забрал ее деньги и смартфон, после чего — все это время удерживая дочь убитой в машине — выехал в Искитимский район и спрятал труп в снегу.

В материалах дела указано, что после убийства женщины и расправы над девочкой Рахимзода угнал автомобиль жертвы и на нем выехал в Казахстан, где и был задержан. Следственное управление СКР по Новосибирской области пришло к выводу, что общая сумма ущерба, причиненного мужчиной в результате грабежа, превысила 5 млн рублей.

В ходе слушания Рахимзода признался в умышленном убийстве знакомой и ее дочери, объяснив свои действия личной неприязнью. До этого в своих показаниях на допросах — еще до экстрадиции из Казахстана — мужчина утверждал, что руководствовался корыстным мотивом, а убийство совершил из-за возникшей паники, причем жертва якобы сама «наткнулась на нож».

В конце января 2024 года труп убитой женщины был найден под снегом на обочине трассы, его случайно откопал уборщик на грейдере. Из одежды на убитой остались только брюки, ее опознали по серьгам и татуировкам. В начале февраля в сугробе между Хилокским рынком и поселком Толмачево нашли тело убитой девочки. Опознание проводилось с участием ее бабушки и дедушки, проживающих в Алма-Ате.

Новосибирские СМИ писали, что Рахимзода узнал о материальном положении своей знакомой, когда помогал ей выбрать и приобрести автомобиль на полученное наследство, от которого после покупки машины еще остались деньги. По данным местных изданий, мужчина родился в Таджикистане и переехал в Сибирь на заработки с расчетом участвовать в боях ММА под псевдонимом «Глаза тигра».

«Участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу», ― писал портал Infopro54 со ссылкой на приятеля Рахимзоды.

Из десяти поединков мигрант выиграл только четыре. Между боями он подрабатывал таксистом. В сентябре 2021 года его оштрафовали на 10 тысяч рублей за присвоение смартфона, забытого в машине пассажиром. Рахимзода женат на жительнице Новосибирска, в семье двое детей. Когда его заподозрили в убийстве, СМИ начали выдвигать предположения о том, что это мог быть фиктивный брак ради гражданства.