Боксер из Узбекистана Комронбек Хамдамов отказал в рукопожатии российскому спортсмену Максиму Соболеву после финального поединка в весовой категории до 66 кг на Играх СНГ, сообщает NEWS.ru. Корреспондент издания рассказал, что судьи вынесли решение в пользу Соболева и наградили его золотой медалью.

Как пишет издание, после боя Соболев подошел к Хамдамову и протянул руку, но тот отказался от рукопожатия. Спортсмены, которые в этот момент находились в зале, освистали узбекского боксера.

После поединка Соболев рассказал журналистам, что воспринял поведение Хамдамова как неуважение. Тем не менее победитель оценил атмосферу на соревнованиях.

«Не знаю, наверное, неуважение. Мне все нравится. Атмосфера даже лучше, чем на первенстве Европы. Приятно вернуться домой с золотом. Я посвящаю победу всем родным, тренерам, родному городу Ижевску», — поделился Соболев.

Через несколько минут после оглашения результатов поединка спортсмен из Ижевска рассказал, что был рад услышать российский гимн на соревнованиях в Азербайджане. Он добавил, что будет отмечать победу дома вместе с родными.

Игры стран СНГ — уже третьи по счету соревнования, которые Россия проводит для спортсменов из союзных стран. В 2025 году они проходят в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября.

В июне 2025 года экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку американской журналистке Кейт Скотт во время финала Лиги чемпионов. Спортсмен объяснил, что ислам не позволяет ему пожимать руку женщине, которая не является частью его семьи. При этом россиянин пожал руки всем остальным в кадре — экс-капитану «Ливерпуля» Джейми Каррагеру, экс-игроку сборной Англии Мике Ричардсу и легендарному футболисту Тьерри Анри.