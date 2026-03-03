Депутаты фракции КПРФ планируют в начале марта внести в Госдуму законопроект, обязывающий всех въезжающих в Россию иностранцев иметь полис медицинского страхования. Об этом RTVI рассказали соавторы документа, депутаты Алексей Куринный и Сергей Обухов.

«Наличие медицинского полиса должно стать обязательным условием, по которому мигранты могут находиться и проживать в России. Сегодня такое условие есть, но его выполнение для многих не является обязательным», — пояснил Куринный.

Коммунист уточнил, что сейчас «жесткого регламента» на этот счет нет, и поэтому приезжающие в Россию мигранты нередко не оформляют медицинскую страховку.

«Внесенный закон призван это изменить. Это нормальная практика, она распространена во многих странах: въезжаешь — будь добр иметь полис медицинского страхования», — добавил Куринный.

Обухов заявил RTVI, что россияне «зарабатывают» свои полисы, так как с их зарплаты идут отчисления, в отличие от мигрантов. В итоге «нищие» региональные медучреждения расходуют на эту «гуманитарную» помощь для граждан независимых государств сотни миллионов рублей, подчеркнул депутат.

«Законопроект почти двух десятков депутатов-коммунистов — это уже вторая попытка убедить депутатов из “Единой России” и правительство начать считать деньги российских медучреждений, щедро оплачивающих за счет своих скудных бюджетов оказание медицинской помощи мигрантам, которые не имеют полиса медицинского страхования», — отметил он.

Первая попытка провести через Госдуму подобный законопроект была неудачной, напомнил Обухов.

«В 2022 году Госдума отклонила большинством голосов (под крики “партийных кнутов” — “коллеги, не голосуем!”) законопроект депутата [Михаила] Матвеева на эту тему, посчитав его “избыточным”. Вроде настроения в партии власти, говорят, изменились. Да и в бюджете огромные дыры. Может, на этот раз ЕР поддержит здравую и простую инициативу КПРФ: приезжает ценный специалист — пусть предъявит или сразу оплатит медицинский полис», — сообщил он.

В сопроводительных документах к законопроекту (копия есть в распоряжении RTVI) уточняется, что сейчас оформление полиса медицинского страхования, действительного на территории России, обязательно только для иностранных граждан или лиц без гражданства при получении въездной визы.

«Характерно, что въезд в РФ таким лицам не разрешается, в частности, если не представлен полис медицинского страхования. Вместе с тем безвизовый въезд в РФ вне зависимости от цели въезда в страну возможен для граждан иностранных государств, с которыми Россия заключила соответствующее международное соглашение», — уточняют авторы инициативы.

Сейчас в соответствии с законодательством о миграционном учете иностранцев предусмотрен закрытый перечень сведений, фиксируемых при осуществлении миграционного учета. При этом требования об указании сведений о наличии медицинского полиса, действительного на территории России, в этом перечне нет.

В связи с этим безвизовые иностранные граждане по факту не оформляют медицинский полис. Законопроект предлагает дополнить законодательство нормами о том, что иностранные граждане и лица без гражданства обязаны при въезде на территорию России предъявить полис медицинского страхования.

Также авторы инициативы, среди которых депутат Госдумы Михаил Матвеев, обратили внимание на то, что с 2018 по 2023 годы регионы России потратили из своих бюджетов на медицинское обслуживание мигрантов без полисов более 66,3 млрд рублей. Речь идет об оказании экстренной медицинской помощи, включая инфекционные заболевания, травмы и родовспоможение.

По данным парламентариев, в числе лидеров по тратам на медуслуги для мигрантов Москва — более 42 млрд рублей, Московская область — 5,1 млрд рублей, Санкт-Петербург — более 4 млрд рублей. Далее идут ХМАО (2,1 млрд рублей), Курганская область (1,7 млрд), Краснодарский край (более 1 млрд), Новосибирская область (0,9 млрд) и Ростовская (0,7 млрд рублей).