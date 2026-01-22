Накануне в Белгороде на улице Губкина обнаружили воронку от снаряда, на месте работают специалисты МЧС, взрывотехники Минобороны и тяжелая техника. Отселены более 1700 человек, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отмети, что на месте ЧП развернут оперативный штаб администрации города.

«На данный момент отселены более 1700 человек, в пункте временного размещения находятся порядка 50 жителей», — уточнил Гладков.

По его словам, в районе участка улицы Губкина от Спортивной до Буденного перекрыто движение транспорта.

Об обнаружении боеприпаса Гладков сообщал накануне вечером. Губернатор отметил, что оперативные и городские службы проводят поквартирный обход и организуют вывоз жителей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что в ПВР организовали горячее питание, созданы все необходимые условия для удобства людей. По его словам, особое внимание оказывается маломобильным гражданам.

«Для тех, кому сложно передвигаться, мы организуем индивидуальную доставку до пункта размещения», — добавил глава города.