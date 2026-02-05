Более 220 тысяч российских туристов посетили Таиланд за первые 25 дней января 2026-го, в прошлом году в этой азиатской стране отдохнули почти 1,9 миллиона россиян. Об этом посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал в специальном интервью RTVI.

«В прошлом году у нас был установлен очередной рекорд: почти 1 миллион 900 тысяч российских туристов побывали в Таиланде — это почти плюс 9% к предыдущему году. Посмотрим, что будет в этом году. Могу сказать, что за 25 дней января в Таиланде побывали уже более 220 тысяч россиян», — рассказал Евгений Томихин.

Дипломат отметил, что Таиланд «превратился в круглогодичный курорт» для россиян, много людей приезжает на отдых даже летом (не в сезон).

«За 25 дней января [2026 года] в Таиланде побывали уже более 220 тысяч россиян. Динамика пока стабильная», — сообщил посол.

По его словам, российским дипломатам «работы хватает», поскольку Таиланд — важная страна, которая находится «на перекрестке путей и дорог».

«У нас много гостей, и с консульской точки зрения тоже хватает забот нашим коллегам, которые занимаются консульской работой», — признал собеседник RTVI.

В конце декабря вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что в 2025 году около 14 миллионов россиян выезжали за рубеж как туристы.

По его данным, «в абсолютных цифрах внутренний туризм в три раза превышает выездной туризм», который вырос на 14%, и только пакетными турами воспользовалось минимум 8 миллионов россиян.

Самым популярным зарубежным направлением для российских туристов в 2025 году была Турция — по данным РСТ, ее посетили 7 миллионов человек. Далее идут Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай. Средний чек на отдых за границей в 2025 году вырос на 7%.