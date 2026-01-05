В Амурской области на Забайкальской железной дороге произошел сход более 30 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь.

В результате ЧП на 7447 км перегона Гудачи — Гонжа в Магдагачинском районе повреждены железнодорожные пути, движение поездов на этом участке приостановлено в обоих направлениях.

Ожидается задержка как минимум четырех пассажирских составов. К месту происшествия направлены восстановительные поезда.

Происшествие обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Предварительно материальный ущерб оценивается более чем в 1 миллион рублей.

Следственными органами СК России по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб). На место происшествия выехали следователи, криминалисты и транспортный прокурор для проведения процессуальных действий и проверки соблюдения законодательства о безопасности движения.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Ход расследования взяла на контроль транспортная прокуратура.

Ранее стало известно о гибели трех людей под колесами грузового поезда в Иркутской области.