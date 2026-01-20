Не менее 43 самолетов были выведены из реестра Бермудских островов российскими авиакомпаниями в 2025 году. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, основная часть этих авиасудов приходится на группу «Аэрофлот», которая перевела в российскую юрисдикцию 33 борта. По словам представителя авиакомпании, в ходе страхового урегулирования использовались как средства самого «Аэрофлота», так и привлеченные суммы, а финансирование велось по рыночным ценам.

В компании отметили, что в настоящий момент на завершающей стадии находятся еще шесть самолетов, сумма по которым оценивается как относительно небольшая и не требующая бюджетных средств.

«По остальным самолетам работа также ведется, но по ним более сложная ситуация с учетом того, что ранее они так или иначе финансировались российскими кредиторами», — добавили представители «Аэрофлота».

Они обратили внимание, что самолеты, перешедшие в российский реестр, используются в рамках стандартной летной программы и совершают перелеты по территории СНГ, Ближнего Востока, Азии и популярных туристических регионов.

В авиакомпании Azur, в свою очередь, подтвердили завершенную процедуру урегулирования по одному самолету в 2025 году. В настоящий момент воздушное судно уже совершает рейсы по всей маршрутной сети. Представители компании уточнили, что в 2026 году планируется продолжить работу по выводу из реестра Бермудских островов самолета Boeing 777.

Как следует из информации бермудского Управления гражданской авиации, на вторую неделю декабря 2025 года в реестре оставались зарегистрированы 257 бортов из парков российских авиакомпаний. При этом в начале прошлого года этот показатель составлял 300 единиц авиатехники, куда входили 65 самолетов «Аэрофлота», 33 самолета «Уральских авиалиний», 24 самолета Utair и 13 самолетов Smartavia, пишет РБК.

Отмечается, что авиакомпании S7 не удалось вывести за 2025 год ни одного самолета из реестра. Неизменным также осталось количество воздушных судов «Уральских авиалиний» и UTair, зарегистрированных на Бермудских островах. В обеих компаниях не стали отвечать на вопросы издания, а представители Smartavia отказались комментировать ситуацию.

В РБК обратили внимание, что несмотря на успешный вывод из бермудского реестра 565 бортов за предыдущие три года, в настоящий момент этот процесс замедлил темпы. По мнению генерального директора консалтинговой компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого, к настоящему моменту иностранные собственники самолетов, которые были готовы пойти на предложенные варианты страхового урегулирования, уже разрешили все вопросы с российскими авиакомпаниями, обладавшими необходимыми средствами.

По мнению эксперта, наблюдаемый спад активности по этому направлению может объясняться как отсутствием финансовых возможностей у российской стороны, так и отсутствием интереса со стороны лизингодателей.

Более 700 самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах на момент начала специальной военной операции на Украине. На фоне введения санкций в отношении России авиационные власти Бермуд приняли решение о приостановке сертификатов летной годности этих бортов.

Единственным способом вернуть право на использование этих авиасудов для международных перелетов является их выкуп с погашением обязательств страховых компаний и последующей регистрацией в российской юрисдикции.