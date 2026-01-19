Начатую в 2022 году программу восстановления старых самолетов для пополнения флота гражданской авиации продлили до 2027 года. Об этом сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех».

Программа охватывает 12 лайнеров разных типов, которым, по оценкам экспертов, до 30 лет. Это девять воздушных судов семейства Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96.

Десять из них уже возвращены в работу авиакомпаний, в том числе Red Wings, которая базируется в московском аэропорту Домодедово. Еще два восстановленных Ту-204 планируется передать в эксплуатацию в 2006-2007 годах, уточнили в «Ростехе».

Расконсервировать могут и два двухпалубных Boeing 747, которые достались авиакомпании «Россия» после банкротства «Трансаэро» в 2015-2016 годах, рассказали газете два источника, знакомых с ситуацией. Эти два борта ранее летали и по России, и за рубеж, но во время пандемии коронавируса были поставлены на хранение.

В 2025 году «Россия» активно использовала на своих маршрутах первые два «Боинга» из восьми, которые имеются в ее парке. Третий, возрастом 24 года, восстановили в ноябре. Еще один хотят вернуть в эксплуатацию в 2027 году, сообщил «Известиям» осведомленный источник и подтвердил собеседник, близкий к компании, которая приобрела склады «Трансаэро».

Реконструировать Boeing 747 могут в «дружественных странах» — например, в Иране, предположил эксперт по поставке сложных технических изделий компании «Девайс Консалтинг» Антон Блик. По его словам, поскольку самолеты этого семейства в прошлом были широко распространены, комплектующие для них выпускались массово, их все еще много на складах, а цена — приемлемая.

Восстановление одного Boeing 747, по оценке эксперта, может стоить до 1 млрд рублей.

Наиболее свежие данные о состоянии самолетов, перевозящих россиян, Росавиация приводила в октябре 2025 года:

99% рейсов в России выполняют 76 отечественных авиакомпаний

в их авиапарках в общей сложности 1135 воздушных судов

1088 борта — в состоянии летной годности

67% совокупного авиапарка — импортного производства.

Тогда же, в октябре, на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Росавиации Дмитрий Ядров обнародовал пессимистичный прогноз до 2030 года: из парков российских авиакомпаний могут выбыть порядка 339 самолетов:

230 российских, построенных от 40 до 60 лет назад,

109 иностранных.

Средний возраст воздушных судов гражданской авиации в авиапарке 15 крупнейших российских перевозчиков составляет 14 лет, добавил Ядров.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал развитие пассажирской авиации «немаловажной задачей». «Россия огромная, и ей нужны самолеты, благодаря которым бы могли дать возможность нашим гражданам перемещаться из одного конца в другой, то есть от Калининграда до Владивостока», — пояснил он.

По его словам, к 2028-2029 годам Казанский авиационный завод (КАЗ) будет ежегодно выпускать по 20 пассажирских самолетов Ту-214. В ближайшие годы, сообщал Чемезов до этого, «Ростех» планирует поставить 11 таких самолетов «Аэрофлоту».

В марте 2025 года глава госкорпорации заявлял, что проекты российских самолетов МС-21 и SJ-100 вышли «на финишную прямую» и проходят сертификационные испытания.