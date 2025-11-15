Более 40 тыс. человек остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты критической инфраструктуры, расположенные в Запорожской области. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале.
В 16:44 мск Балицкий сообщил, что без электричества остаются порядка 5 тыс. человек, проживающих в селах Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна. Причиной этого стали удары ВСУ по энергетическим объектам региона, включая Васильевскую РЭС.
Меньше, чем через полчаса, губернатор заявил о новой атаке ВСУ на Запорожскую область. После нее без электричества временно остались около 44 тыс. человек. Речь идет о жителях города Днепрорудный и близлежащих сел.
«Энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки», — заверил Балицкий.
Вечером 14 ноября Балицкий предупреждал о возможном отключении электроснабжения в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки из-за «очередной атаки ВСУ».
Он подчеркивал, что подача отопления приостановлена не будет, поскольку «обеспечено бесперебойное питание».
«Прошу с пониманием отнестись к возможным отключениям. Энергетики прилагают все усилия, чтобы в максимально короткий срок устранить аварийную ситуацию и предотвратить возможные отключения», — писал он в Telegram-канале.