Более 40 тыс. человек остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты критической инфраструктуры, расположенные в Запорожской области. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале.

В 16:44 мск Балицкий сообщил, что без электричества остаются порядка 5 тыс. человек, проживающих в селах Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна. Причиной этого стали удары ВСУ по энергетическим объектам региона, включая Васильевскую РЭС.

Меньше, чем через полчаса, губернатор заявил о новой атаке ВСУ на Запорожскую область. После нее без электричества временно остались около 44 тыс. человек. Речь идет о жителях города Днепрорудный и близлежащих сел.

«Энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки», — заверил Балицкий.

Вечером 14 ноября Балицкий предупреждал о возможном отключении электроснабжения в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки из-за «очередной атаки ВСУ».

Он подчеркивал, что подача отопления приостановлена не будет, поскольку «обеспечено бесперебойное питание».