Из-за неблагоприятных погодных условий более 700 пассажиров застряли в аэропорту Норильска, сообщает транспортная полиция Сибири. Некоторые из них провели на территории авиагавани более 11 часов, пишет телеграм-канал Baza.

Транспортная полиция направила в аэропорт внедорожники, которая отвезет пассажиров задержанных рейсов в Норильск. По данным Baza, их доставят в гостиницы, поскольку погодных улучшений в ближайшее время в регионе не предвидится.

Ранее уральская транспортная прокуратура заявила, что из-за непогоды более чем на 18 часов задержан рейс из Челябинска в Норильск компании Red Wings. В ведомстве отметили, что вылет перенесен с 07:25 (05:25 мск) 15 ноября на 01:40 (23:40 мск) 16 ноября. Пассажиров планируют разместить в гостиницах.

В настоящее время в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 30 м/с. Из-за сильной метели низкая видимость на дорогах, поэтому на маршрутах Норильск-Кайеркан-Алыкель и Дудинка-Алыкель временно ограничено движение всех видов транспорта.

Телеграм-канал Shot писал, что на фоне снегопада также задержаны около 40 рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга. Однако представители авиагавани уточнили, что изменения в расписании связаны не с погодой, а с ограничением на работу некоторых аэропортов в ночное время и поздним прибытием зарубежных бортов.

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, рассказали ТАСС представители Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского.