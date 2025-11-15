В Москве и области в ночь на 15 ноября начался первый крупный снегопад, с опозданием примерно на месяц. По данным наблюдений, обычно снег выпадает в 17-х числах октября.

Высота осадков составляет до 10 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. За сутки выпало уже до 20% месячной нормы осадков.

«Всю ночь шел дождь — на ВДНХ выпало 9 л воды на кв. м, что составляет 20% месячной нормы, а к утру к нему стал примешиваться снег и к 6.00 пошел чистый снег», — написал в соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее мокрый снег в ночь на 15 ноября предсказал в беседе с RTVI специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Однако, по его словам, температура с 17 ноября вновь начнет повышаться.

Больше всего снега 15 ноября выпало на севере и северо-западе Московской области. Максимальная высота покрова — 9 см — зарегистрирована в Дмитрове и Волоколамске. В Подмосковном — 8 см, в Можайске — 6 см, в Новом Иерусалиме, Павловском Посаде и Наро-Фоминске — по 5 см, а в Клину и Михайловском — по 4 см.

Аэропорты функционируют в штатном режиме, несмотря на снегопад. Из-за осадков видимость на столичных дорогах местами ухудшается до 1 км.

В течение дня температура ожидается на уровне 0… +2 градуса. До 21.00 сохраняется угроза снегопадов и обледенения.

К середине недели снег в Москве растает, но к следующим выходным снежный покров появится снова, утверждает Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что наступающая зима будет холоднее предыдущей, но при этом температура все равно будет держаться выше нормы. По мнению синоптика, в течение зимы будут как оттепели, так и заморозки до минус 20 градусов. С Вильфандом согласен и Александр Ильин.