Предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей, однако температура все равно будет держаться выше нормы. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — рассказал Вильфанд.

Синоптик обратил внимание, что одновременно ожидается и значительное количество оттепелей, и понижение температуры до -20 градусов. Вероятность такого сценария он оценивает в 65-68%.

Ранее специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал RTVI, что в ночь с 14 на 15 ноября вероятно выпадет мокрый снег с дождем. В этот же промежуток синоптики ожидают похолодание до -1-4 градусов, на таком уровне температура будет держаться на протяжении всей субботы. Он добавил, что 16 ноября ожидается переменная облачность с температурой -2-3 градуса.

Однако, как отметил Ильин, на этом переход московского региона к метеорологической зиме завершится, температура с 17 ноября вновь начнет повышаться. В понедельник ожидается потепление до +3-8 градусов с преобладанием пасмурной погоды и дождя. Во вторник, 18 ноября, показатели поднимутся до +6-11 градусов.

В октябре Ильин также прогнозировал более холодную зиму. По его словам, на время отопительного сезона (октябрь-март) среднняя температура по всей России может быть ниже, чем в 2024 году. На большей же части европейской территории страны, в центральных и южных регионах Урала и Сибири январь будет холоднее, чем в 2025 году.