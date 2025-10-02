Зимний сезон 2025—2026 годов на большей части территории России окажется значительно холоднее предыдущего, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Аналогичным прогнозом с RTVI поделился и синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Согласно вероятностному прогнозу температуры на отопительный период (октябрь — март), «практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году, а на большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году».

Среднемесячная температура ноября прогнозируется ниже показателей ноября 2024 года на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, а также в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. В феврале более низкие температуры ожидаются в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

В то же время в марте на большей части страны среднемесячная температура, напротив, будет выше климатической нормы, считают в Гидрометцентре. Температура около нормы прогнозируется на юге европейской части России, на юге Сибирского федерального округа, а также в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа, за исключением западных районов Якутии.

Ранее сегодня синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил RTVI, что в этом году октябрь может оказаться теплее, чем обычно, а зима более холодной, чем в прошлом году.